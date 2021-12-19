العرموطي يسأل عن اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد وإلغاء مواد في الجامعات

الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول وجود نية لإلغاء مواد الثقافة الاسلامية في الجامعات الاردنية، او التوجه لتدريسها عن بعد خلال المرحلة الدراسية القادمة، والجهة التي أوصت بهذا الأمر.



وجاءت أسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول حقيقة ان مادة الثقافة الاسلامية ستدرس بدون استاذ جامعي تمهيدا لإلغاءها، وهل هناك لجنة وطنية للتعليم عن بعد ومن هم الاعضاء فيها وما هي مرجعيتها واهدافها وما غاياتها.



وسأل العرموطي، "منذ متى تم الغاء تدريس القضية الفلسطينية في الجامعات الاردنية؟".



وتاليا نص أسئلة العرموطي:

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