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الثلاثاء، 14-12-2021 03:20 م

العرموطي يستجوب الحكومة حول قناة المملكة

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الوكيل الإخباري - أكد النائب صالح العرموطي، أن الحكومة لم تجب على سؤال نيابي كان تقدم به حول قناة المملكة.

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ووفق العرموطي، "تتمتع قناة المملكة بدعم كبير ورواتب لبعض الموظفين تتجاوز 10 آلاف دينار ومدعومة بمبلغ لا يقل عن 50 مليون، بينما في التلفزيون الأردني رواتب الموظفين تكون مبالغ متواضعة علما بأنه لم يتم الإجابة على سؤالي وتم تحويل السؤال لاستجواب".


وكان العرموطي وجه عدة أسئلة تتعلق بقناة المملكة منها:


1- ما مقدار ورواتب ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس فيه ومدير عام القناة؟


2- هل تخضع قناة المملكة لنظام الخدمة المدنية؟


3- ماهي المرجعية القانونية لقناة المملكة؟


4- كم تنفق الخزينة على قناة المملكة وهل صحيح أن الإنفاق بالملايين؟ 

 




 

 


 

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