الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

بايدن: هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

الملك : مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة

الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

نائب رئيس مجلس مستشفى المعمداني: ما زلنا في حالة صدمة

471 شهيداً حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

سرايا القدس: قصفنا حشدا لقوات الاحتلال في غلاف غزة

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

عاجل

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

الأربعاء، 18-10-2023 04:39 م

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

483989_6_1696163486


الوكيل الإخباري - وصف النائب المحامي صالح العرموطي بأن كل من يصف المقاومة الإسلامية في غزة بالإرهاب بأنه إرهابي، داعيا إلى دعم حماس بكل الإمكانيات المتاحة وذلك لمقاومة الاحتلال والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

اضافة اعلان

 

وقال العرموطي، خلال جلسة النواب الطارئة، اليوم الأربعاء، إنه يجب محاسبة كل الذين لديهم يد بالاعتداء على الآمنين في قطاع غزة بمختلف الأسلحة مثل الصواريخ والفسفور الأبيض المحرم دوليا، بما فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومختلف الدول الأوروبية.

 

وأضاف أنه يجب طرد سفير الاحتلال الصهيوني من الأردن مستشهدا بطرد دولة كولومبيا للسفير الصهيوني لديها.

 

وقدم العرموطي مقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي العربة الذي قدمته كتلة الإصلاح النيابية، داعيا للتصويت عليه.

 

واعتبر أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة كان الأقوى في العالم.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.42.32 PM

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.15.03 PM

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.52.32 PM

الصفدي والسفير الجزائري: مع فلسطين وشعبها حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.18.53 PM

المعايعة يدعو البرلمانات العربية لمواقف موحدة رفضاً للعدوان على غزة

WhatsApp Image 2023-10-18 at 4.17.20 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلق كافة فعالياته حدادا على أرواح شهداء فلسطين

0L5A6467

ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.52.32 PM

الصفدي والسفير الجزائري: مع فلسطين وشعبها حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.18.53 PM

المعايعة يدعو البرلمانات العربية لمواقف موحدة رفضاً للعدوان على غزة

0L5A6467

ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

0L5A0436

مجلس الأعيان يدعو لرص الصفوف خلف الملك في التصدي للجرائم الإسرائيلية

WhatsApp Image 2023-10-08 at 1.42.00 PM

"المستقبل النيابية" تعلن ترشيح الصفدي لرئاسة مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-09-24 at 2.55.41 PM

"خارجية النواب" تلتقي وفدًا طلابيًا من جمعية التعلم العالمية الأميركية