العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

الوكيل الإخباري - وصف النائب المحامي صالح العرموطي بأن كل من يصف المقاومة الإسلامية في غزة بالإرهاب بأنه إرهابي، داعيا إلى دعم حماس بكل الإمكانيات المتاحة وذلك لمقاومة الاحتلال والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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وقال العرموطي، خلال جلسة النواب الطارئة، اليوم الأربعاء، إنه يجب محاسبة كل الذين لديهم يد بالاعتداء على الآمنين في قطاع غزة بمختلف الأسلحة مثل الصواريخ والفسفور الأبيض المحرم دوليا، بما فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومختلف الدول الأوروبية.

وأضاف أنه يجب طرد سفير الاحتلال الصهيوني من الأردن مستشهدا بطرد دولة كولومبيا للسفير الصهيوني لديها.

وقدم العرموطي مقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي العربة الذي قدمته كتلة الإصلاح النيابية، داعيا للتصويت عليه.

واعتبر أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة كان الأقوى في العالم.