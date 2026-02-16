العرموطي يعود إلى القبة

وهنأ عدد من النواب، اليوم الاثنين، النائب العرموطي بعودته سالما بعد تماثله للشفاء.
