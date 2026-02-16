العرموطي يعود إلى القبة

الوكيل الإخباري- عاد النائب صالح العرموطي لحضور جلسات مجلس النواب بعد غيابه مؤخرا إثر وعكة صحية مفاجئة تعرض لها تحت القبة.



وهنأ عدد من النواب، اليوم الاثنين، النائب العرموطي بعودته سالما بعد تماثله للشفاء.

