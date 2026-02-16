الإثنين 2026-02-16 12:33 م

العرموطي يعود إلى القبة

ل
النواب حول العرموطي قبل افتتاح الجلسة
 
الإثنين، 16-02-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري- عاد النائب صالح العرموطي لحضور جلسات مجلس النواب بعد غيابه مؤخرا إثر وعكة صحية مفاجئة تعرض لها تحت القبة.

وهنأ عدد من النواب، اليوم الاثنين، النائب العرموطي بعودته سالما بعد تماثله للشفاء.

اضافة اعلان

 

وكان تعرض العرموطي لوعكة صحية مفاجئة تدحل على إثرها وزير الصحة إبراهيم البدور وأجرى له فحصا سريريا قبل نقله إلى المستشفى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 6 علامات للسعال "القلبي"

ن

أخبار محلية وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

أخبار محلية البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة

تعبيرية

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على النوم بعد الإفطار في رمضان

المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

أخبار محلية المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات

القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

شؤون برلمانية القاضي: نعتز بالمتقاعدين العسكريين فهم عنوان وفاء وبناء

5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

المرأة والجمال 5 طرق أنيقة لتنسيق الكورسيه

ل

شؤون برلمانية العرموطي يعود إلى القبة



 






الأكثر مشاهدة