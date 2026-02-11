العرموطي يغيب عن جلسة النواب .. ومقعده فارغ

11:43 ص

الوكيل الإخباري- غاب النائب صالح العرموطي، اليوم الأربعاء، عن جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الغاز. اضافة اعلان





وتلى أمين عام المجلس اسم النائب العرموطي مع النواب الغائبين عن الجلسة.



وكان تعرض النائب العرموطي لوعكة صحية مفاجئة خلال الجلسة الماضية أدخل على إثرها إلى المستشفى.

