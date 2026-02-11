العرموطي يغيب عن جلسة النواب .. ومقعده فارغ

وتلى أمين عام المجلس اسم النائب العرموطي مع النواب الغائبين عن الجلسة.
وكان تعرض النائب العرموطي لوعكة صحية مفاجئة خلال الجلسة الماضية أدخل على إثرها إلى المستشفى.
