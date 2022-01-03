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الإثنين، 03-01-2022 11:48 ص

العرموطي يمطر الحكومة بالأسئلة حول أسعار المحروقات

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الوكيل الإخباري - وجه النائب صالح العرموطي مجموعة من الأسئلة إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول أسعار المحروقات في الأردن.

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وتاليا الأسئلة: 


معالي رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية.


- نص السؤال:


1. لماذا تباع تنكة البنزين 90 للمواطن بـ17 دينارا، بشكل مبالغ عن القيمة الحقيقية.


2. هل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها وتخزينها تبلغ ٩ دنانير و250 فلس.


3. هل صحيح أن تنكة البنزين 95 تباع بـ21 دينار و700 فلس، وهل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها تصل فقط إلى 10 دنانير، وهل صحيح أن الفرق في ذلك يعود إلى الضربية المقطوعة التي تفرضها الحكومة.


4. هل صحيح أن تنكة السولار والكاز تباع للمواطنين بـ12 دينار و300 فلس وأن تكلفتها تبلغ 6 دنانير.


5. لماذا تباع اسطوانة الغاز بـ7 دنانير وقيمتها اقل بكثير من ذلك.


6. هل تعلم الحكومة أنّ انخفاض أسعار النفط عالميا يجب أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأردن.


7. لماذا الحكومة تصّر على احتساب الضربية الثابتة المقطوعة.


8. ما مقدار الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية.


9. كم سعر تنكة البنزين ٩٠ و٩٥ التي ستباع إلى لبنان ولأي بيوعات تتم خارج الوطن.


10. هل الغاز الموجود لدينا فائض عن الحاجة المطلوبة.


11. ما هو الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة وهل صحيح أن خسائر الشركة تجاوزت ( ٥ مليار دينار ) ما يعادل ٢٠ ضعف رأس مالها ولماذا لم يتم تصفيتها تصفية إجبارية في ظل هذه الخسائر حسب قانون الشركات.


12. هل على الشركة ذمم دائنة بملبغ ( ٣ مليارات دينار ) ولمن هذه الذمم.


13. هل صحيح أن مجموع القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة قد تجاوزت ( ٢ مليار دينار ) وهل صحيح أن جميع القروض مضمونة بكفالة الحكومة.


14. ما مقدار المبالغ المخصصة في قانون الموازنة لدعم شركة الكهرباء الوطنية وما مقدار هذا الدعم خلال السنوات الثلاثة الماضية.



وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي

 




 

 


 

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