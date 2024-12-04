العرموطي ينتقد صمت الحكومة على التهديدات الإسرائيلية بحق الأردن

12:47 م

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الوكيل الإخباري- انتقد النائب صالح العرموطي صمت الحكومة تجاه مخططات الاحتلال الإسرائيلي بشطب الأردن عن الخارطة، داعيا إلى مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها. اضافة اعلان





وقال العرموطي اليوم الأربعاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب إنه يجب قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتقييم علاقة المملكة مع باقي الدول على هذا الأساس.



وأضاف أن الأردن تقدم على كل الدول العربية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة ولكن ذلك غير كافٍ.



وأشار العرموطي إلى أن الحكومة المكلفة قهرت الشعب الأردني كله في البيان الوزاري لطلب الثقة، معتبرا أنه لا يحمل بصلا ولا عسلا.



وشدد على أن العشائر الأردنية أقوى من كل الأحزاب الموجودة على الساحة، مطالبا بالتوقف عن تهميش دور العشائر.



وتابع العرموطي أن كتلة العمل الإسلامي مدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد يدها بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله.