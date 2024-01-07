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الأحد، 07-01-2024 01:45 م

العسعس: المالية العامة لن تكون خاصرة رخوة للاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، على أن المالية العامة للمملكة بخير، مشدداً على أنها لن تكون خاصرة رخوة للاقتصاد الوطني، في ظل ظروف الإقليم الراهنة.

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وبين العسعس، خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024، أن برامج الأردن مع صندوق النقد الدولي خيار استراتيجي وطني، ساهم في حماية المواطن خلال السنوات الماضية التي شهدت أزمات عدة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تمكنت من إدارة سنة مالية صعبة، ونجحت بالإيفاء بكامل التزامات الدين العام الداخلي والخارجي.


 




 

 


 

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