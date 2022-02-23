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العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

الأربعاء، 23-02-2022 04:14 م

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

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الوكيل الاخباري - أشاد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم في تعزيز القدرات العربية.

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وخلال لقاء نظيره المصري الدكتور محمد معيط، الأربعاء، لفت العسعس إلى حرص الأردن على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.


من جانبه، أوضح وزير المالية المصري حرصه على تعزيز التعاون مع الأردن، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.


وحضر اللقاء مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة والوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة علي البصول، ومن مصر كل من: مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك الدكتورة منى ناصر، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، ومستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية السفير الدكتور حسام حسين، والقائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية دعاء حمدي.

 




 

 


 

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