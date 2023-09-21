الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟

الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم "درب الأمان 3" بداية الشهر المقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

الخميس، 21-09-2023 03:11 م

العقبة: تربية الأعيان تناقش تحديات التعليم التقني والمهني

0L5A0436


الوكيل الإخباري - ناقشت جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم بمجلس الأعيان اليوم الخميس بالعقبة تحديات التعليم التقني والمهني ومتطلبات سوق العمل في الأردن.

اضافة اعلان


وأكدت رئيسة اللجنة محاسن الجاغوب، أهمية المراجعة الشاملة للتعليم في الأردن، والتوجه نحو التعليم المهني ورفع نسبة الالتحاق بواقع 5 بالمئة سنويا، والتركيز على المهارات والتطبيق العملي والابتعاد عن أسلوب التلقين والأساليب النظرية، وطرح تخصصات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.


وعرضت الجاغوب لعملية تمكين الطلبة للمستقبل ودور التعليم التقني والمهني في المدارس، مشددة على أهمية تبني برامج وأساليب جديدة في التعليم لتحقيق تلك الغاية.


من جهته، قال مقرر اللجنة الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن التعليم المهني رافعة اقتصادية وطنية، وأن الاستثمار في التعليم يعتمد على تأهيل القوى البشرية المؤهلة، مشددا على ضرورة التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه التعليم التقني والمهني.


وتناول عضو اللجنة الدكتور أحمد عويدي العبادي، طرق تشجيع الشباب والمرأة على التعليم التقني والمهني وريادة الأعمال، مستعرضا مراحل التشريعات التي تنظم العلاقة بين المجتمع والدولة وتأتي من الحاجات المجتمعية وتنظم بوسائل مجتمعية وقواعد تنظم الحياة العامة للناس.


وأشار عضو اللجنة العين طلال الماضي إلى كيفية تعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المعلمين في مجال التعليم التقني والمهني، منوها إلى عدة دراسات قامت بها الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى حلول مناسبة لمشاكل التعليم وتشجيع التعليم المهني من خلال خطط تعتمد على اقتراحات من الميدان التربوي.


من جانبها، حثت العين خولة العرموطي الطلبة التوجه إلى التعليم المهني والتقني، بهدف تخفيف نسبة البطالة بين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن النسبة مرتفعة في المحافظات، وتشكل المرأة 15 بالمئة من القوى العاملة.


بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة والنقل النيابية النائب عبيد ياسين، الذي حضر الجلسة أهمية تطوير التعليم المهني والتقني في المملكة، ووضع خطط وبرامج تعليمية تسهم في إيجاد جيل من الطلبة مؤهل لسوق العمل والابتعاد عن مساقات التعليم والتخصصات المشبعة للحد من البطالة.


وقال مدير مديرية التربية والتعليم في العقبة عوده الضرابعة "لدينا طاقات قادرة على إنجاز الخطط وتنفيذ البرامج الرامية لحث الطلبة على التوجه نحو التعليم التقني والمهني رغم وجود تحديات يجب تحويلها إلى فرص لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-21 at 2.05.19 PM

الخلايلة يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري

WhatsApp Image 2023-09-21 at 1.13.12 PM

بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني

main_image5d95c7df87e3d

"البرلمانية الأردنية السعودية" تُهنئ باليوم الوطني السعودي 93

1695211099448

الأخوة الأردنية الجزائرية في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

WhatsApp Image 2023-09-20 at 3.12.23 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يطلع على آلية عمل "التنمية والتشغيل"

WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.08.12 PM

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تبحث والرقيشي تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.08.12 PM

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تبحث والرقيشي تعزيز العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-08-28 at 4.12.54 PM

الأسرة النيابية تدعو لتوفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية

WhatsApp Image 2023-08-27 at 12.35.37 PM

النائب زيادين: الأردن دخل مئويته الثانية بكل ثقة واقتدار وإصلاحات

1692880595900

الأخوة الأردنية المغربية بالأعيان تبحث العلاقات الثنائية

مشاهدة-فيلم-باربي-2023-مترجم-اونلاين-تحميل-مباشر

سؤال نيابي عن "فيلم باربي" - وثيقة

القدس1-1

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية