العلاقمة: حلول جذرية وسريعة لتوصيل مياه الري لمزارع حوض عشرة

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، إنه تم التوافق مع سلطة وادي الأردن على حلول جذرية وسريعة، بشأن توصيل مياه الري إلى مزارع حوض عشرة في لواء دير علا.

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وأكد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ تلك الحلول مباشرة، مثمناً جهود سلطة وادي الأردن على تعاونها مع اللجنة والمزارعين.



والتقى العلاقمة، أمس، ممثلين عن مزارعي حوض عشرة، بحضور الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، ومساعد الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس ماجد خريسات، ومدير تشغيل الأغوار الوسطى المهندس مأمون الخرابشة، لمناقشة وضع حلول لتوصيل مياه الري إلى مزارع حوض عشرة.



وكان العلاقمة وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة المحاسنة، قد قاما الثلاثاء الماضي، بزيارة إلى منطقة وادي الأردن/ لواء دير علا للإطلاع على خدمات السلطة المقدمة للمزارعين.