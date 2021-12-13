العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، أنعش قطاع الزيتون الأردني في المملكة من خلال كميات الزيت المباعة في أرض المهرجان، إضافة إلى تأكيد السمعة الطيبة لجودة زيت الزيتون.

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وأضاف، في بيان صحفي الإثنين، أن اغلب نتائج مختبرات فحص الزيت في المهرجان أكدت أن الزيت بكر ممتاز، ونسبة الحموضة منخفضة، وهذا مؤشر جيد لجودة الزيت.



وتابع العلاقمة ان مهرجان الزيتون يلبي حوالي 20 بالمئة من استهلاك المواطنين في العاصمة من زيت الزيتون، موضحا ان ذلك يصب في صالح المزارع الأردني.



وأشار في الوقت نفسه إلى قرار وزارة الزراعة القاضي بوقف استيراد الزيت في فترة وجود المنتج الاردني.



وثمن العلاقمة دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تنظيم المهرجان وادخال تقنيات حديثة والاعتماد على الذات في إدارته والاشراف عليه، وليس على شركات خارجية او عطاءات لغايات تنفيذ المهرجان، الأمر الذي سيمكن المؤسسات الوطنية من تنظيم نوافذ تسويقية للمزارعين.



وأشار إلى أن المهرجان فتح نوافذ استثمارية للتنمية الريفية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتشجيع على الزراعات الريفية والتقليل من استيرادها، حيت ان المملكة تستورد سنويا وبملايين الدنانير مواد يمكن انتاجها محليا مثل : الزعتر والسماق والزيتون المخلل والمقدوس.



وقال العلاقمة ان مهرجان الزيتون اكد قدرة المزارع الأردني على استغلال ارضه وزراعتها في حال وجدت النوافذ التسويقية، معربا عن امله في استمرار وجود مثل هذة النوافذ التسويقية.



واكد ضرورة دعم المزارعين الصغار من مربي الماشية، كونه سيؤدي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من منتجات الالبان والحليب.