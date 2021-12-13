الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

الشوبكي يوجه رسالة الى الحكومة عبر برنامج هيثم الوكيل - فيديو

ورشة عن إستراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة في الأردن

حوارية بالكرك حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

توقعات بتساقط الثلوج بالاردن في هذا الموعد

زفاف الإعلامية الأردنية علا الفارس - صورة

البنوك الأردنية تحذر المواطنين

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الملك: تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى يسرعان الإصلاح السياسي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

البلبيسي : وزارة الصحة تتابع المعزولين في الفنادق

الإثنين، 13-12-2021 04:56 م

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.10.22 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، أنعش قطاع الزيتون الأردني في المملكة من خلال كميات الزيت المباعة في أرض المهرجان، إضافة إلى تأكيد السمعة الطيبة لجودة زيت الزيتون.

اضافة اعلان


وأضاف، في بيان صحفي الإثنين، أن اغلب نتائج مختبرات فحص الزيت في المهرجان أكدت أن الزيت بكر ممتاز، ونسبة الحموضة منخفضة، وهذا مؤشر جيد لجودة الزيت.


وتابع العلاقمة ان مهرجان الزيتون يلبي حوالي 20 بالمئة من استهلاك المواطنين في العاصمة من زيت الزيتون، موضحا ان ذلك يصب في صالح المزارع الأردني.


وأشار في الوقت نفسه إلى قرار وزارة الزراعة القاضي بوقف استيراد الزيت في فترة وجود المنتج الاردني.


وثمن العلاقمة دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تنظيم المهرجان وادخال تقنيات حديثة والاعتماد على الذات في إدارته والاشراف عليه، وليس على شركات خارجية او عطاءات لغايات تنفيذ المهرجان، الأمر الذي سيمكن المؤسسات الوطنية من تنظيم نوافذ تسويقية للمزارعين.


وأشار إلى أن المهرجان فتح نوافذ استثمارية للتنمية الريفية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتشجيع على الزراعات الريفية والتقليل من استيرادها، حيت ان المملكة تستورد سنويا وبملايين الدنانير مواد يمكن انتاجها محليا مثل : الزعتر والسماق والزيتون المخلل والمقدوس.


وقال العلاقمة ان مهرجان الزيتون اكد قدرة المزارع الأردني على استغلال ارضه وزراعتها في حال وجدت النوافذ التسويقية، معربا عن امله في استمرار وجود مثل هذة النوافذ التسويقية.


واكد ضرورة دعم المزارعين الصغار من مربي الماشية، كونه سيؤدي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من منتجات الالبان والحليب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
E_l3-cfXoAQ9TKH

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

10202120205432498986271

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

مجلس_النواب

مذكرة نيابية للحكومة حول مشاريع القوانين وتعديلاتها - تفاصيل

WhatsApp Image 2021-12-13 at 2.44.16 PM

الطاقة النيابية تبحث تحديات تواجه ملفات الطاقة

5202117114658213371268

الظهراوي: الله لا يخلف على كل واحد قصر في عمله

h0mSC8fx9zi6q6VOVkFnfL2aspq8TGIpxzmMrHIQ

النائب الزعبي: وزير الشباب غايب فيلة.. وأعاد "الرمثا" إلى سايكس بيكو