العلاقمة يلتقي الملحق الإقليمي لدى وزارة الزراعة الأميركية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ليس بمقدور اي دولة لوحدها مواجهة اثار الازمات العالمية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغير المناخي، مضيفا ان الامر يحتاج الى تكامل اقليمي ودولي وتعاون مشترك لمواجهة ازمة الامن الغذائي. اضافة اعلان





جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الخميس الملحق الزراعي الإقليمي من وكالة الخدمات الزراعية الخارجية لدى وزارة الزراعة الأميركية إليزابيث ميلو وممثل وزارة الزراعة الاميركية في الأردن محمد الخريشا.



وتابع العلاقمة أن الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تنبه مبكراً لخطورة ازمة الامن الغذائي، حيث استطاع تجاوز الأزمات الدولية والسعي ليكون الأردن مركزاً اقليمياً للأمن الغذائي.



وأكد العلاقمة، خلال اللقاء الذي حضرته النائب أسماء الرواحنة، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما على صعيد التعاون الزراعي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه أميركا للاردن في مشاريع التنمية وتطوير القطاع الزراعي .



واعرب العلاقمة عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك والتبادل التجاري وتسويق المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الأميركية وزيادة الدعم الأمريكي للمشاريع والخطط الزراعية الاردنية التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.



كما استعرض العلاقمة الجهود التي يقوم بها مجلس النواب ولجنة الزراعة النيابية للنهوض بالواقع الزراعي والحلول التي يقدمها لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي من أبرزها: نقص المياه وازدياد الطلب على الغذاء والمياه بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة أعداد اللاجئين، بالاضافة الى التغيرات المناخية والتحديات الاقليمية واغلاق الاسواق المحيطة بنا.



فيما ركزت الرواحنة على دور المرأة المحوري في القطاع الزراعي والنجاحات التي حققتها رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها، داعية الى دعم المرأة وسبل تمكينها وأهمية إزالة المعيقات أمام عملها، لا سيما في القطاع الزراعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة



من جهتها، أعربت ميلو عن تقديرها العميق للجهود التي يقوم بها مجلس النواب لتعزيز التعاون المشترك على صعيد المجال الزراعي وفتح افاق جديدة مع أميركا تعود بالنفع على البلدين الصديقين،مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم كل اشكال الدعم للأردن.