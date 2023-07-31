العمري: شهادة الشريعة العامة بعيدة عن مجال القضاء

الوكيل الاخباري - قال مستشار قاضي القضاة الدكتور القاضي أشرف العمري، ان شهادة الشريعة العامة وبعض التخصصات الشرعية قد تكون بعيدة عن مجال القضاء الشرعي، فيما هناك العديد من الكليات تمنح شهادة في الشريعة .



وبين العمري خلال مداخلة له في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 الاثنين، أن العالم يتجه الى التخصص الدقيق في مسائل العلوم الخاصة بالقضاء، مشيرا الى ان معدل القانون أتاح لحامل الشهادة الجامعية الاولى ان يكمل الدراسات العليا في الفقه وأصوله أو القضاء الشرعي ليستفيد من المنافسة في المسابقة القضائية الشرعية.

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