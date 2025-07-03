الخميس 2025-07-03 01:31 م
 

العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الخميس، 03-07-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري-   في إطار نهج حزب الاتحاد الوطني الأردني في تفعيل العمل الرقابي الميداني وتعزيز الشراكة مع المواطنين، قام النائب المهندس سليمان عبد العزيز السعود، عضو المجلس المركزي للحزب ورئيس لجنة فلسطين النيابية، بجولة تفقدية شاملة على عدد من المراكز الصحية في مناطق مختلفة من العاصمة عمّان، بمرافقة أعضاء من الحزب.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجولة ضمن توجهات الحزب للوقوف ميدانيًا على احتياجات المواطنين وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدّمة، حيث شملت الجولة مراكز: التاج، العودة، الجوفة، الأميرة بسمة، الاستقلال، الزهور، اللويبدة، النزهة، النظيف، المريخ، الهاشمية، الهاشمي الشمالي، ضاحية الياسمين، نزال، جبل عمّان، وأبو أيوب الأنصاري.

وخلال الجولة، تم رصد عدد من التحديات، أبرزها:

نقص الكوادر الطبية والتمريضية.
غياب التوازن بين الكوادر الذكورية والأنثوية.
عدم توفر بعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.
نقص في المعدات والأجهزة.

وقد قام النائب سليمان السعود بتسليم معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كتابًا رسميًا مفصلًا بالملاحظات، مؤكدًا باسم الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه النواقص وضمان استدامة الخدمات الصحية في تلك المناطق.

ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته الراسخة في تبنّي قضايا المواطنين والانحياز لمطالبهم، مشددًا على أهمية الدور الميداني الذي يقوم به نواب الحزب كجزء من التزامه السياسي والبرامجي تجاه الوطن والمواطن.


Image1_72025313924961602958.jpg
Image2_72025313924961602958.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تحويلة

أخبار محلية تحويلات بسبب أعمال صيانة لطريق السلام في اربد اعتباراً من السبت .. تفاصيل

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة

العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ"

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء

نةى

تكنولوجيا "ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تستقبل سفيرة جنوب افريقيا وتبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

جحكمة

فن ومشاهير ظهور نادر لكارول سماحة مع ابنتها تالا يشعل مواقع التواصل - صورة

ل

عربي ودولي أوباما يدعو الأمريكيين للتصدي لمشروع قانون ترامب للرعاية الصحية



 
 





الأكثر مشاهدة