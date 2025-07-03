العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة

وتأتي هذه الجولة ضمن توجهات الحزب للوقوف ميدانيًا على احتياجات المواطنين وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدّمة، حيث شملت الجولة مراكز: التاج، العودة، الجوفة، الأميرة بسمة، الاستقلال، الزهور، اللويبدة، النزهة، النظيف، المريخ، الهاشمية، الهاشمي الشمالي، ضاحية الياسمين، نزال، جبل عمّان، وأبو أيوب الأنصاري.
وخلال الجولة، تم رصد عدد من التحديات، أبرزها:
نقص الكوادر الطبية والتمريضية.
غياب التوازن بين الكوادر الذكورية والأنثوية.
عدم توفر بعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.
نقص في المعدات والأجهزة.
وقد قام النائب سليمان السعود بتسليم معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كتابًا رسميًا مفصلًا بالملاحظات، مؤكدًا باسم الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه النواقص وضمان استدامة الخدمات الصحية في تلك المناطق.
ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته الراسخة في تبنّي قضايا المواطنين والانحياز لمطالبهم، مشددًا على أهمية الدور الميداني الذي يقوم به نواب الحزب كجزء من التزامه السياسي والبرامجي تجاه الوطن والمواطن.
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