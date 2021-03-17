العمل النيابية: التوصل لحلول بشأن العاملين بالسورية للنقل البري

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة توصلت مع المعنيين إلى حلول لمشكلة الموظفين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.وأشار، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز تلك الحلول تتمثل بـ"إحالة الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد، وعددهم 15، إلى الضمان الاجتماعي، فيما جرى تحويل بقية الموظفين إلى دوائر حكومية أخرى حتى نهاية خدمتهم".وحضر الاجتماع وزير النقل وجيه عزايزة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام الشركة سلامة القطارنة وعدد من عاملي الشركة، وجرى خلاله بحث قضية الموظفين والعاملين بـ"السورية للنقل البري".