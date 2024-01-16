"العمل النيابية" تؤكد أهمية تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وزارة العمل واقع الخدمات وأبرز الخطط المستقبلية وتوجيه الشباب للتدريب المهني والتقني.

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وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، إن الزيارة جاءت تحقيقا للدور التشريعي والرقابي للتركيز على منظومة العمل ودور الوزارة في تنظيم سوق العمل والتشبيك مع القطاع الخاص وتعزيز تنظيم العمالة الوافدة.



واكد العجارمة خلال الزيارة التي شارك فيها النواب نواف الخوالدة و عبدالرحمن العوايشة وامغير الهملان ومحمد الشطناوي، أهمية التركيز على تشغيل الأردنيين في مع ضمان استدامة العمل مع القطاع الخاص والتأكد من شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأكد من تطبيق السلامة والصحة المهنية في المنشآت.



واطلع وفد اللجنة على غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية للتفتيش في الوزارة.



من جهتها، قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن الوزارة أصدرت العام الماضي 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص، وهي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.



وأضافت، أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وتعليمات لحماية الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، مشيرة الى أن الوزارة زودت مفتشيها في الميدان بكاميرات وأجهزة لوحية الكترونية مرتبطة بغرفة السيطرة الرئيسية في الوزارة لمتابعة إجراءات كل مفتش خلال الجولات التفتيشية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان سلامة جميع الإجراءات، لتعزيز شفافية إجراءات التفتيش، لافتة الى تطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية، والأطر التشريعية الناظمة لسوق العمل.



وأشادت اللجنة بجهود الوزارة في الرقابة على سوق العمل بهدف تنظيمه وفقا لأحكام القانون.



وحضر اللقاء أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيسة هيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل هيثم السيايدة ومديرو دوائر الوزارة.