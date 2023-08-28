"العمل النيابية" تؤكد ضرورة تشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات

الوكيل الإخباري - دعت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المصانع المحلية.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين، لعدد من المصانع في المنطقة الصناعية بالقسطل، للاطلاع على واقع وظروف عملها، انطلاقا من دور اللجنة الرقابي المناط بها حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.



وأكدت الرياطي أن اللجنة تولي الأهمية للنظر في المعيقات والعقبات التي تواجه المصانع التي تسهم في تقديم أفضل خدماتها إيمانا بدورها التنموي في دعم الاقتصاد الأردني وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، لافتة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية المختلفة والقطاع الخاص.



من جهتهم، أبدى النواب: فليحة الخضير، ورمزي العجارمة، ومحمد الشطناوي، وعبد السلام الخضير، جملة من الأفكار والاقتراحات والملاحظات من شأنها تطوير القطاع الخاص.



وأعربوا عن استعدادهم لمتابعة المعيقات التي تواجه المصانع مع الجهات المعنية في الحكومة، مشددين على ضرورة زيادة النسب التشغيلية للعمالة الأردنية.