الخميس 27-10-2022
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الخميس، 27-10-2022 01:17 م

العمل النيابية تبحث مطالب عمال الشركات المساندة بالكهرباء الأردنية

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الوكيل الإخباري - استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع طارئ عقدته اليوم الخميس، الى مطالب عدد من عمال الشركات المساندة في شركة الكهرباء الأردنية.

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وقال رئيسها النائب حسين الحراسيس، إن اللجنة وبعد استماعها للمطالب، قررت عقد اجتماع مع المعنيين والجهات ذات العلاقة لبحث تلك المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها.


من جهتها، عرضت لجنة عمال الشركات المساندة، وهي: غرندل والشرق الاوسط واللبنانية والبترا والمحيط الازرق، لأبرز مطالبها التي تركزت على "السماح لها بالانضمام الى النقابة العامة لعمال الكهرباء والحق في تأمين صحي للعمال وعائلاتهم، وتجديد العقود بشكل تلقائي سنويا، وعدم إرغامهم على توقيع مخالصات واستقالات مسبقة، والحق الاستفادة من أرصدة الإجازات، وتعديل علاوات خطورة العمل وغلاء المعيشة وبدل المواصلات".


 




 

 


 

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