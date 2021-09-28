العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الفوسفات

الوكيل الإخباري - استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء، لمطالب عدد من متقاعدي شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

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وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس خلال الاجتماع الذي حضره رئيسا اللجنتين النيابيتين الإدارية علي الطراونة، وفلسطين النيابية محمد الظهراوي، و النائبان عيد النعيمات وأسماء الرواحنة وعدد من المتقاعدين، إن اللجنة وبعد استماعها للمطالب، قررت عقد اجتماع قريب مع المعنيين بـ"الفوسفات" لبحث تلك المطالب وإيجاد الحلول المناسبة.



وعرض المتقاعدون أبرز مطالبهم المتمثلة بوجود ممثلين عنهم في صندوق التأمين الصحي، وعدم إلغاء اعتماد أطباء وصيدليات في بعض المحافظات، وعدم رفع الاشتراك السنوي على المتقاعدين.



كما طالبوا بإلغاء المادة 16 من نظام التأمين الصحي أو تعديلها، وإعادة المتقاعدين المفصولين من هذا التأمين.



وكان عدد من المتقاعدين قد قاموا بتعليق اعتصامهم إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لمطالب بعض النواب، الذين أكدوا أنه سيتم بحث مطالبهم مع المعنيين.