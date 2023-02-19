العمل النيابية تتوسع في الحمايات الاجتماعية بمعدل الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، اليوم الأحد.

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وقالت رئيس اللجنة تمام الرياطي إن المشروع أبقى على النص الأصلي فيما يخص رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل وهوو تأكيد حرصنا على بقاء وزارة العمل.



وأضافت في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، أنه تم إقرار أن تكون وزارة المالية هي من تقوم بتغطية المشتركين من المتقاعدين العسكريين بعد خدمة العشرين عاما.



وأشارت إلى أن اللجنة وسعت من الحماية الاجتماعية للسيدات فيما يتعلق بالأمومة والتأمينات، إضافة إلى التوسع في التأمينات للعاملين في الحيازات الزراعية.