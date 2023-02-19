الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

دورة تدريبية في إربد حول مهارات القيادة الشبابية

الملك : مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا

الحكومة تحدد أولويات برنامج تحديث القطاع العام

مدير الأمن العام يرعى ندوة التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأزمات

جلسة توعوية بلواء الطيبة حول الوقاية من مرض السرطان

الأحوال المدنية: اصدار وتجديد جوازات السفر للمقيمين باسلام أباد ونيقوسيا إلكترونيا

الأوقاف تكشف عن شركات العمرة المعتمدة لموسم 1444 - أسماء

الملك يهاتف الروابدة معزيا بوفاة عمه

السعايدة: تقنيات على الحدود لعدم دخول مصادر مشعة للأردن

الأوقاف: شروط لمساكن الحجاج الأردنيين أن لا تزيد المسافة عن 2000 متر عن الحرم ومواصلات مجانية

الأحد، 19-02-2023 03:58 م

العمل النيابية تتوسع في الحمايات الاجتماعية بمعدل الضمان الاجتماعي

1675602947639 (1)


الوكيل الإخباري - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، اليوم الأحد.

اضافة اعلان


وقالت رئيس اللجنة تمام الرياطي إن المشروع أبقى على النص الأصلي فيما يخص رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل وهوو تأكيد حرصنا على بقاء وزارة العمل.


وأضافت في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، أنه تم إقرار أن تكون وزارة المالية هي من تقوم بتغطية المشتركين من المتقاعدين العسكريين بعد خدمة العشرين عاما.


وأشارت إلى أن اللجنة وسعت من الحماية الاجتماعية للسيدات فيما يتعلق بالأمومة والتأمينات، إضافة إلى التوسع في التأمينات للعاملين في الحيازات الزراعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1676813942743

مالية الأعيان تشرع بمشروع قانون الموازنة العامة

0L5A0471

الاقتصاد النيابية تُقر عددا من مواد مُعدل قانون الشركات

2b9e8c85-6802-4f18-9192-707180ed2153

الفايز يعزي رئيس مجلس الشعب السوري بضحايا الزلزال

WhatsApp Image 2023-02-01 at 1.36.24 PM

النواب والأعيان.. خلاف الأحوال المدنية هل يفضي إلى جلسة مشتركة؟

0L5A0017

العمل النيابية تواصل مناقشة "معدل الضمان الاجتماعي"

220231522207488896234

رئيس مجلس النواب: القدس لم تغب يوما عن خطابات الملك بجميع المحافل

أخبار متعلقة
1675602947639

العمل النيابية: مناقشة شمول عمال المنازل بكافة تأمينات الضمان

0L5A0436

مجلس الأعيان يعيد للنواب معدل الأحوال المدنية

1674732560893

مشتركة في الأعيان تستعرض توصيات ورقة عمل للنهوض بعدة قطاعات

1674731871594

الفايز يدين الاعتداء على مخيم جنين ويطالب بنصرة الشعب الفلسطيني

0L5A6176

مالية النواب تناقش موازنة دائرتي الإفتاء العام وقاضي القضاة

file

مالية النواب توصي بزيادة موازنة مديرية الأمن العام وفتح باب التجنيد