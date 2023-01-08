العمل النيابية تناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة العمل النيابية.

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وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين الماضي، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.



كما ستناقش لجنة التعليم والشباب النيابية دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة تطوير القطاع العام و السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن.



