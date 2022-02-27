الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 02:36 م

العمل النيابية ستبحث التحديات التي تواجه قطاع استقدام العاملين

WhatsApp Image 2022-02-27 at 2.31.11 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن الأردن وسيريلانكا تربطهما علاقات مميزة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

اضافة اعلان


وأكد، خلال لقائه اليوم الأحد بدار مجلس النواب، سفيرة جمهورية سيريلانكا لدى المملكة شانيكا ديسانايكا، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، والنهوض بها لتنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، لافتًا إلى أن العمالة السيريلانكية تُعتبر من أهم العمالة الموجودة على أراضي الأردن، كونها تتمتع بالخبرات والمهارات، خصوصًا في مجال الضيافة في الفنادق والمُستشفيات. 


وشدد الحراسيس، بحضور النائبين عيد النعيمات وأسامة القوابعة، على ضرورة دعم فُرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسيريلانكا، وبحث السُبل المُمكنة لتشجيع السياحة بين البلدين، والتنويه الى إمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحيًا من خلال هذه الشركات.


كما أكد همية التركيز على الجانب الإعلامي في عملية الترويج للأماكن السياحية في الأردن، لتصحيح أي مفهوم خاطئ لدى السواح الأجانب بحقيقة المواقع السياحية في الأردن، خصوصًا المواقع الدينية.


وحول التحديات والمُعيقات التي تواجه عملية استقدام العاملين من دولة سيريلانكا، قال الحراسيس إن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد كان لها الأثر الأكبر في الحد من عملية الاستقدام، ليس فقط على الأردن، وإنما على جميع دول العالم، مضيفًا أن "العمل النيابية" ستتابع كل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع استقدام واستخدام العاملين، والعمل على حلها.

بدورها، ثمنت ديسانايكا اهتمام لجنة العمل النيابية بقضايا ومشاكل العاملين، سيما العمالة السيريلانكية، قائلة إننا نطمح إلى مزيد من التعاون، بحيث يتم زيادة أعداد العاملين في مجال الضيافة، خصوصًا في الفنادق والمُستشفيات.


وأكدت أهمية رفع مُستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على الاستفادة من الخبرات في المجال الزراعي في جمهورية سيريلانكا، ودعم القطاع السياحي في الأردن بالخبرات والمهارات العمالية في مجال الضيافة، قائلة إن الأردن يتمتع ببيئة سياحية مُميزة، خاصة السياحة الدينية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

الأعيان يقرّ بالأغلبية موازنة 2022 كما وردت من النواب

1645969476683

القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

76642964-3a89-4aeb-90f5-8955510c13f0

الخارجية النيابية: نتابع الأوضاع في أوكرانيا وإغلاق الأجواء صعّب إرسال طائرة إجلاء

0L5A0438

الخصاونة: الشباب هم عماد المستقبل

271798784_231510115826883_2150258550676856204_n

الأعيان يواصل في جلسة مسائية مناقشة موازنة 2022

WhatsApp Image 2022-02-27 at 12.05.33 PM

توصية بزيادة تشغيل المعلمين.. ورفع سن متقاعدي الضمان إلى 63 عاما

أخبار متعلقة
250995_24_1645292844

الدغمي من مصر: استهدفونا إعلامياً عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" بسبب مواقفنا تجاه فلسطين

0L5A0245

الدغمي: لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين

0L5A0265

الدغمي يهنئ الملك بالعيد الستين ويستذكر ذكرى الوفاء والبيعة

WhatsApp Image 2022-02-06 at 3.26.24 PM

الدغمي وبراند يبحثان تطوير العلاقات بين الأردن وبريطانيا

1535369271059

مقترح نيابي لبحث تزويد الأردن بالمياه عن طريق سوريا

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.22.09 PM

الدغمي يبحث التعاون المشترك مع سفيري العراق وتونس