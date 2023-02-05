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الأحد، 05-02-2023 04:16 م

العمل النيابية: مناقشة شمول عمال المنازل بكافة تأمينات الضمان

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الوكيل الإخباري - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

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وقالت الرياطي، بحضور المُدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، والنائبين السابقين عدنان السواعير وردينة العطي، وخُبراء ومتخصصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع مدني، إن مشروع القانون يُعد من القوانين المهمة التي تمس المواطنين بشكل مُباشر.


وبحسب بيان صحفي للجنة أوضحت الرياطي، أن لجنة العمل وضعت باعتبارها أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء جميع المعنيين، للخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المُتغيرات كافة، مشيرة إلى أنه تم التطرق لشمول الفئات الأخرى (عمال المنازل وحراس العمارات...الخ) بباقي التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وأن لا يقتصر التأمين على العجز والشيخوخة والوفاة، فضلًا عن أن يكون ضمن نظام وليس تعليمات كما جاء في مشروع القانون.


وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، آمال الشقران، سالم العمري، دينا البشير، فريد حداد.

 




 

 


 

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