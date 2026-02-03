الثلاثاء 2026-02-03 05:20 م

العموش: الإعلام شريك أساسي في نقل صورة العمل البرلماني بمهنية

الثلاثاء، 03-02-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري-   التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اليوم الثلاثاء، مندوبي وسائل الإعلام المعنية بتغطية نشاطات مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التشاركية بين السلطة التشريعية والإعلام الوطني.اضافة اعلان


وأكد العموش خلال اللقاء أهمية بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المهني، بما يراعي حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ويحفظ في الوقت ذاته خصوصية النواب أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل صورة العمل البرلماني إلى الرأي العام بمهنية ومسؤولية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مجلس النواب ووسائل الإعلام.

بدورهم، أكد النواب هالة الجراح، وأحمد رقب، ونور أبو غوش، ومحمد السبايلة، وأحمد الهميسات، وفراس قبلان، ومحمد الرعود، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير العمل المشترك، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعية التغطية، إضافة إلى البحث في سبل تأسيس عمل إعلامي مؤسسي يرتبط بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم حياة المواطن اليومية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الصحفي مرخّصًا ومعتمدًا، وأن تكون نقابة الصحفيين مرجعًا أساسيًا لهذا العمل.

من جهتهم، أكد مندوبي وسائل الإعلام حرصهم على أداء دورهم وفق أعلى درجات المهنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي، مشددين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.
 
 


