الأحد 2026-01-11 10:40 ص

العنف الجامعي على طاولة التعليم النيابية اليوم
 
الأحد، 11-01-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا، حيث تناقش لجنة التربية والتعليم موضوع العنف الجامعي، والاطلاع على آخر الإنجازات العلمية للجامعة الأردنية، وآخر تصنيف حققته عالميًا.اضافة اعلان


وتناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة المياه والري والشركات التابعة لها.

وتجتمع اللجنة الإدارية لمناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي أمانة عمّان على التقاعد المبكر.

فيما تجتمع لجنة الخدمات العامة والنقل لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع سيارات السفريات، ومشكلة النقل الداخلي على مناجم الحسا والشيدية.

وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الأسس والشروط التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية في تقديم المعونة للمواطنين.

وتلتقي لجنة الريف والبادية لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والثروة المعدنية في مناطق الريف والبادية.

وتزور لجنة الاقتصاد والاستثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاطلاع على آلية عمل الصندوق.


