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الإثنين، 27-12-2021 04:03 م

"العهد النيابية" تناقش آلية عمل الكتلة وخططها المستقبلية

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الوكيل الإخباري - ناقشت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد بني ياسين، آلية عمل الكتلة، والخطط المستقبلية، التي تنوي تنفيذها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

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وأوضح بني ياسين أن "العهد النيابية" توافقت على عديد من المحاور، التي سيتم العمل بها خلال برنامج عمل شامل محدد، مؤكدًا أهمية العمل الكتلوي ودوره المحوري في النهوض بالأداء البرلماني التشريعي والرقابي.

من جانبهم أشار أعضاء الكتلة النواب: نصار القيسي، خالد الشلول، عبدالسلام الذيابات، توفيق المراعية، بسام الفايز، غازي السرحان، محمد العبابنة، يحيى عبيدات، عبدالرحيم الازايدة، نصار الحيصة، محمد العلاقمة، رائد السميرات، صالح أبو تايه، إلى القيمة العالية المنبثقة عن التجانس والانسجام في الطروحات بين اعضاء كتلة العهد، والذي من شأنه الإرتقاء في عمل الكتلة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تذليل التحديات والمعوقات، وبالتالي عكسها إلى إنجازات وفرص حقيقية. 


وثمنوا الجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية تجاه التعديلات الدستورية، لافتين إلى أنه سيكون للكتلة طروحاتها وموقفها الواضح بهذا الشأن. 


وأكدوا أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام، قائلين إنه من الضروري إحداث تغيير في آلية عمل الكتلة وبرامجها المختلفة، التي تنوي تنفيذها، بالإضافة إلى أهمية رسم خارطة طريق توضح معالم المرحلة المقبلة لعمل "العهد النيابية".

 




 

 


 

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