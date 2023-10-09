الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 02:39 م

"العهد النيابية": نقف خلف مواقف الملك الداعمة للفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - أعربت كتلة العهد النيابية عن شجبها واستنكارها لما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم من عمليات قمع وتدمير وقتل في غزة هاشم.اضافة اعلان


وأكدت الكتلة خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب يحيى عبيدات دعمها ومساندتها ووقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤيته لحل القضية الفلسطينية على أساس السلام العادل والمتمثل بحل الدولتين.

وقالت يجب على الكيان الصهيوني الامتثال للقوانين الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تنصف الشعب الفلسطيني. 

من جهة ثانية أعلنت كتلة العهد النيابية ترشيح النائب الدكتور تصار القيسي لرئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.

 




 

 


 

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