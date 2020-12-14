العودات: القضاء الأردني العادل والنزيه أساس ترسيخ سيادة القانون

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعم المجلس المطلق للسلطة القضائية وتقديم كل ما شأنه ضمان استقلاليتها.وعبر خلال استقباله اليوم الاثنين، رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، عن الاعتزاز بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه الذي يشكل العمود الأساس في أعمدة ترسيخ مبدأ سيادة القانون.وجرى التأكيد على دعم مجلس النواب للسلطة القضائية في سبيل تحقيق دور تكاملي يصب في خانة الصالح الوطني العام.وقال العودات إن حماية المواطن وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مبادئ ثابتة في النهج الملكي، وأكد عليها جلالته في خطبة العرش السامي، وكلنا ثقة اليوم بقدرة القضاء على النهوض بتلك المسؤوليات.من جهته، أكد الغزو أهمية التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، لجهة تجويد أية تشريعات تسهم في تدعيم سيادة القانون، مستعرضاً الخطوات والإجراءات التي حققها الجهاز القضائي خاصة ما يتعلق بمسألة سرعة إجراءات التقاضي.