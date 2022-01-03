العودات: تعديلات الدستور تنأى بالمؤسستين الدينية والعسكرية عن التجاذبات الحزبية

الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات تعيين قائد الجيش وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي من قبل جلالة الملك في التعديلات الدستورية.

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وقال العودات خلال جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، الاثنين، إنه يجب أن ننأى بالمؤسسات العسكرية والدينية عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية التي قد تنجم مستقبلا.

وأضاف أن هذه المؤسسات صمام أمان للأردنيين ويجب أن نبعدها عن أي صراعات.

وأشار العودات إلى أن التعديلات الدستورية جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة نحو حياة حزبية ووصول الأحزاب والانتخاب.

وبين أن تعيين قائد الجيش الوارد في المادة 40 من الدستور، جاء بناء على ورودها في كافة القوانين الأخرى المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وانسجام الدستور مع القوانين.

