الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

نقيب المهندسين : إعادة 700 مهندس لعضوية النقابة ترفد صندوق التقاعد بـ 9 ملايين دينار

حجاوي: إصابات كورونا خلال الأسبوع الوبائي الفائت تجاوزت 112 ألف و90% يعود لمتحور أوميكرون

محافظ العاصمة: منشآه أجبرت موظفين مصابين بكورونا على العمل

ضبط 130 مصابا بكورونا خالفوا إجراءات العزل المنزلي منذ العام الماضي في عمّان

بوتين : لدى روسيا وفرنسا مخاوف مشتركة بشأن القضايا الأمنية في أوروبا

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري يزور ديوان الخدمة المدنية

الطراونة : يجب تأخير دوام المدارس أو العودة للتعليم عن بُعد

الصناعة والتجارة: 9 مصانع حديد تنتج أضعاف حاجة السوق و5 مصانع اسمنت تنتج 11 مليون طن

وزير الاعلام : الحكومة ستعقد برنامجاً جديداً يستهدف تدريب الناطقين الإعلاميين

ورشة تدريبية حول التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري

الإثنين، 07-02-2022 06:47 م

العودات: تعديلات قانون الأحزاب تحصّن العمل الحزبي من التدخلات وتجرّم من يحاول النيل منها

3e2c9968-38b6-40f9-aea6-af2c8db7879a


الوكيل الاخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، أن التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 ستعمل على تحصين العمل الحزبي من أي تدخلات أو معيقات تواجهه، وتجرّم كل من يحاول النيل من أي حزب أو المنتسبين للأحزاب. 

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال استكمال اللجنة النيابية الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات الأحزاب السياسية، الاثنين، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن الحوار الوطني الذي اطلقته اللجنة مؤخرا.


وقال العودات "إن إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب يهدف إلى توفير ممر آمن للعبور بالأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان، والتدرج بها للوصول لتشكيل حكومات برلمانية، حيث تضمن مشروع قانون الانتخاب التدرج في وصول الأحزاب إلى البرلمان من خلال تخصيص 41 مقعدا في الانتخابات المقبلة إلى أن نصل لتخصيص 65 بالمئة من المقاعد للأحزاب".


وأضاف" أن الإرادة السياسية للدولة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، تريد أن نذهب تجاه التقدم في العمل الحزبي البرامجي وذهاب الأحزاب السياسية لمجلس النواب لتشكيل كتل حزبية برامجية فاعلة".


بدورهم، استعرض الأمناء العامون والممثلون لأحزاب الجبهة الأردنية الموحدة، جبهة العمل الإسلامي، حزب التجمع الديمقراطي الأردني، الوحدة الشعبية، الوفاء الوطني، حزب الحياة، والحداثة والتنمية، التنمية والتغيير، والغد (تحت التأسيس) أبرز ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتمثلة بتخفيض الشروط المتعلقة بعدد الأعضاء لترخيص الأحزاب، والاستعاضة عنها بالحوافز المالية، وإعادة النظر بتوزيع المقاعد للمترشحين ضمن القائمة العامة للأحزاب، وتوفير البيئة الآمنة للأحزاب وللمواطنين لتشجيعهم على الانتساب للأحزاب، وعدم التوسع في الجهات التي يحظر على العاملين بها الانتساب للأحزاب واستثناء فقط القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية والعاملين في السلك القضائي؛ نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم.

 

وعبّر غالبية الحضور من الأحزاب عن ارتياحهم وترحيبهم بالإيجابيات التي وردت في قانون الانتخاب، ومنها تخصيص القائمة العامة للأحزاب، ووضع نسبة الحسم "العتبة" للقائمة المحلية والعامة للتخلص من تشكيل قوائم شكلية ووهمية، إضافة إلى مواد أخرى تضمنها مشروع القانون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
85ab11a7-c344-4eb2-b167-3d0342b976ec

"العمل النيابية": يجب إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة

220227165518629579976

الصحة: منتفع التأمين الصحي "العامل" يتحمل 5 دنانير والذي "لا يعمل" 10 دنانير لمن يرغب بإضافة أبناءه

0L5A0265

الدغمي يهنئ الملك بالعيد الستين ويستذكر ذكرى الوفاء والبيعة

0L5A0427

توصية نيابية بتخصيص شقة للحارس في العمارات

720202912045422849982

النواب يزورون الأضرحة الملكية اليوم

0L5A6224

مجلس النواب يناقش قرارات اللجنة المالية اليوم

أخبار متعلقة
ae8887d8-7671-44d1-8b9f-d5a80a961aed

قانونية النواب: تخصيص 41 مقعدا للقائمة الحزبية يشكل رافعة للأحزاب

18a25131-8f9a-4196-8ef4-1c2491e76acd

العودات: مشروع قانون الأحزاب تضمن نصاً صريحاً بعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي

35154_large

البكار يكشف أبرز ملامح قانون الانتخاب الجديد وأبرز تعديلاته - تفاصيل

1202221311206023545

العودات: مناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب خلال أيام

12202128124315661478987

تشكيل لجنة مصغرة للتحقيق بالمشاجرة النيابية - أسماء

image (23)

البرنامج النيابية: تعديل النظام الداخلي يعزز دور النائب