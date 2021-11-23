العودات رئيساً لقانونية النواب

الوكيل الإخباري– انتخبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العودات، رئيساً للجنة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح الثلاثاء، حيث انتخب العودات بالتزكية رئيساً، وغازي الذنيبات مقررا للجنة.



وانتخب المجلس أمس الاثنين، اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: "عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب."

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