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الأربعاء، 07-04-2021 10:09 م

العودات: رسالة الملك تحمل دلالات الثقة والصمود في مواقفنا تجاه فلسطين

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أن رسالة الملك تحمل دلالات الثقة والصمود والثبات مهما كان الثمن في مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية، ومعها نؤكد ثباتنا خلف راية سيد البلاد في مواقفه المشرفة دفاعاً عن الحق الفلسطيني وعن أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات.

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وقال العودات إن عنوان الرسالة الملكية التسامح والتأكيد على أن مصلحة الوطن والمواطن وأمنه واستقراره تتقدم على كل هم واعتبار، وهي تشكل تأكيداً على ثوابت الدولة الأردنية التي قادها الهاشميون بحكمة واقتدار على مر السنوات، ومعها نؤكد عزمنا الدخول إلى المئوية الثانية وكلنا ثقة وإصرار وثبات على مواصلة مسيرة الدولة الأردنية التي بقيت وستبقى تشكل نموذجاً في الأمن والاستقرار وفي تلاحم قيادتها وشعبها.

 




 

 


 

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