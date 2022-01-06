العودات: مجلس الأمن القومي جاء للحفاظ على المصالح العليا للدولة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية أنشئ بهدف الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية بعيدا عمن يكون في موقع رئيس الحكومة وعن الاتجاهات والأفكار في ذلك الموقع.

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وقال العودات ردا على استفسارات النواب، اليوم الخميس، إن المجلس بصيغته التي أقرتها اللجنة يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة كاملة وعدم تغول مؤسسة على أخرى.

وأضاف أن بناء القرارات الاستراتيجية والسياسية يتم بين أذرع الدولة كاملة الأمنية والسياسية لتحقيق حالة من التكامل للحفاظ على استقرار السياسة الخارجية والإقليمية وثباتها وأن تبقى المؤسسات الأمنية دوما على الحياد وبوصلتها الحفاظ أمن واستقرار البلد.





وأشار العودات إلى أن المجلس يدعى فقط في حالة الضرورة ووجود حاجة لانعقاده من قبل جلالة الملك وبحضوره أو حضور من ينيبه لاتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات لتحقيق المصالح العليا.

وبيّن أن الأردن انتهج دوما سياسة التوازن والاتزان التي استطاع من خلالها الحفاظ على عناصر قوة الدولة ومكنته من الوصول الى شاطئ الأمان.