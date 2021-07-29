الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

العودات: موقفنا واضح من الأزمة السورية

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الخميس، 29-07-2021 02:58 م

العودات: موقفنا واضح من الأزمة السورية

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الوكيل الإخباري -  استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان السفير عصام نيال، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.اضافة اعلان


وقال العودات إن الموقف الأردني تجاه الأزمة السورية منذ بداياتها، كان واضحاً ومتقدما وقد عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مختلف المحافل، بالتأكيد على أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد الذي يضمن بقاء سوريا آمنة مستقرة وموحدة أرضاً وشعباً، وهو موقف ما زال الأردن يتمسك به ويعبر عنه بمختلف مؤسساته الرسمية ويحرص مجلس النواب على تدعيمه في مختلف اللقاءات والمحافل البرلمانية العربية والدولية.

وأضاف العودات أن التنسيق البرلماني الأردني السوري مستمر ونحرص على تطويره بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وبما يخدم قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تعامل معها كلا برلمان البلدين بتناغم تجلى في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني مؤخراً.

من جهته ثمن القائم بأعمال السفارة السورية المواقف الأردنية تجاه سوريا، مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير آفاق التنسيق البرلماني المشترك وتبادل زيارات الوفود البرلمانية، بما يسهم في تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ويخدم قضايا أمتنا المركزية.

وأشاد نيال بالموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية رغم عديد الضغوطات، ومحاولات تشتيت البوصلة عن فلسطين والقدس، معرباً عن حرص بلاده على إدامة التعاون المشترك مع الأردن، بخاصة مع خطوة إعادة التشغيل الكامل لمركز جابر الحدودي.

 




 

 


 

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