العودات : نرفض المساس بالمكانة الدستورية لموقع رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، عصر الأربعاء، أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد تأجيلها صباحا بسبب جلوس نائب على مقعد مخصص لرئيس الوزراء.

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وشهدت الجلسة، حضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد مغادرته وعدد من الوزراء، مبنى المجلس بعد مشادات بدأت بجلوس النائب عماد العدوان على المقعد المخصص للخصاونة.



وأكد العودات رفضه المساس بأطر العلاقة الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالمكانة الدستورية لموقع رئيس الوزراء.



وأضاف أن "ما يجمعنا تحت هذه القبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الدستور الذي يرسم حدود العلاقة بينهما، والذي أعطى للسلطة التشريعية أدواتها بمواجهة السلطة التنفيذية من رقابة وتشريع، وأيضا في إطار مبدأ التعاون والتكامل بين سلطات الدولة لتحقيق المبتغى الذي نريده جميعا وهدفنا جميعا وهو المصلحة العليا للدولة الأردنية".



"بخصوص الحادثة التي جرت قبل انعقاد أعمال الجلسة، فإن مجلس النواب يرفض ما حدث ولا يقبله بأي شكل من الأشكال، ويرفض المساس بشكل وأطر العلاقة الدستورية والأعراف التي تحكم العلاقة بين السلطتين، ويرفض المساس بالمكانة الدستورية لموقع رئيس وزراء الدولة الأردنية"، بحسب العودات.



وتلا المجلس الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب/أغسطس سنة 2021 ميلادية.

مجلس النواب التاسع عشر، كان قد أرجأ افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية، لمدة نصف ساعة بعد جدل ومشادات؛ قبل أن يقرر عقدها الساعة الثالثة عصرا.