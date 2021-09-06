الإثنين 06-09-2021
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العودات والوفد النيابي يلتقون برؤساء إقليم وحكومة وبرلمان كردستان العراق

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الإثنين، 06-09-2021 08:34 م

العودات والوفد النيابي يلتقون برؤساء إقليم وحكومة وبرلمان كردستان العراق

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 الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في ختام زيارتهم إلى العراق، برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

وأكد العودات خلال اللقاءات حرص الأردن على وحدة العراق وتماسك شعبه وجبهته الداخلية، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وسيبقى داعماً للأشقاء في العراق في حربهم على الإرهاب وفي مساعيهم لاستعادة العراق إلى مكانته ودوره الطبيعي في محيطه وإقليمه.

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