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السبت، 12-12-2020 04:19 م

العودات يترأس أول اجتماع للمكتب الدائم بمجلس النواب

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الوكيل الإخباري - عقد المكتب الدائم في مجلس النواب اجتماعه الأول صباح اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، بحضور نائبي الرئيس ومساعديه، وجرى خلاله تحديد أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة.

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ووجه العودات تحية الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته لتفضله  بافتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر،  رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء جائحة كورونا، ما يدلل على اعتزاز جلالة الملك بمؤسسة البرلمان، إضافة الى حرصه على سير عمل المؤسسات الدستورية وانتظامها لأن ذلك جزء من قوة الدولة الأردنية.


وجرى خلال الاجتماع تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي، لتقوم اللجنة بصياغة الرد ليصار إلى عرضه على المجلس خلال الأسبوع الجاري لإقراره.

 

وشدد العودات على أهمة النهوض بأداء المجلس وتقديم عمل يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين، منوهاً إلى ضرورة مراعاة التخصص عن اختيار أعضاء اللجان، لتطلع بدورها المأمول فيه لتكون العمود الأساسي للنهوض بهذه المؤسسة ودورها الدستوري.

 

ومعالجة الاختلالات التي تسببت بانطباعات سلبية عن المؤسسة التشريعية، ويكون ذلك بداية عبر ملامسة قضايا وتطلعات المواطنين والوقوف عند كل ملاحظاتهم فهم عين الرقيب على أداء المجلس، مؤكداً في هذا السياق أنه لدى النواب المنتخبين لأول مرة كفاءات مقدرة من شأنها الإسهام في دور رقابي وتشريعي يساعد في نهوض عمل المجلس.

وشدد العودات على أهمية مراعاة التباعد واتخاذ تدابير الوقاية عند عقد اجتماعات المجلس تحت القبة، أو خلال اجتماعات اللجان، وكذلك الحرص على سلامة المراجعين والموظفين عبر اتخاذ سبل التدابير الوقائية اللازمة.

 

وضمت لجنة الرد على خطاب العرش السامي كل من النواب: ايمن المجالي، خليل عطية، نصار القيسي، عبد الحليم الحمود، بلال المومني، اسلام الطباشات، اسماء الرواحنة، صالح الوخيان، ايمن مدانات، عبيد الياسين، جعفر الربابعة، خلدون حينا، عمر العياصرة، تيسير كريشان، مياده شريم، طلال النسور، فايز بصبوص، أيوب خميس، عيد النعيمات، محمد موسى الغويري، محمد المحارمة، مرزا بولاد، ناجح العدوان، محمد جرادات، غازي السرحان، محمد الشطناوي، محمد الفايز، عبد الرحيم الأزايدة، سلامة البلوي، ريما أبو العيس.


 




 

 


 

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