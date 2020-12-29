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الثلاثاء، 29-12-2020 04:31 م

العودات يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2019.

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وأكد العودات لدى تسلمه في مكتبه بمجلس النواب، التقرير من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة.

 

وقال العودات إن المجلس سينظر باهتمام إلى التشريعات المتعلقة بالهيئة، مشدداً على أن المجلس سيعطي الأولوية لمشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مقصده ومسعاه في ذلك الامتثال للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش السامي، نحو تدعيم جهود محاربة الفساد.


 




 

 


 

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