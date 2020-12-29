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الثلاثاء، 29-12-2020 06:04 م

العودات يتسلم نسخة من التقرير السنوي لمكافحة الفساد

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الوكيل الاخباري - تسلم رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2019.
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وأكد العودات، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة.

وقال إن المجلس سينظر باهتمام إلى التشريعات المتعلقة بالهيئة، مشدداً على أن المجلس سيعطي الأولوية لمشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مقصده ومسعاه في ذلك الامتثال للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش السامي، نحو تدعيم جهود محاربة الفساد.

وأضاف العودات أننا ننظر إلى الهيئة كذراع رقابي للمجلس، وهي محط الاهتمام والآمال لدى الجميع في التصدي لكافة أشكال التعدي على المال العام.

من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن الهيئة تعمل على ضمان تعديل التشريعات وتحصينها من الثغرات التي قد تشكل مدخلا للفساد، مؤكدا أن التعديلات التي تمت على مشروع قانون الهيئة تعزز من استقلالية الهيئة وقدرتها على صيانة المال العام والمحافظة عليه من أي تجاوزات. 

 




 

 


 

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