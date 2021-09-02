العودات يدعو إلى صياغة تعاون بين مجلسي النواب الأردني والعراقي

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، الخميس، إلى تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين مجلسي النواب في الأردن والعراق.

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وقال العودات، خلال لقائه نظيره العراقي محمد الحلبوسي، داخل قبة البرلمان العراقي، إن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً.



وأضاف العودات، أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني كان، وما زال وسيبقى داعما لعراق مستقر موحَّد.



وبين أن الزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني لبغداد، هي للتأكيد الرسمي بأن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، مؤكدا أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.



وتابع "إننا ننظر بتفاؤل لمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي نعتبره كما قال جلالة الملك دليل على مكانة ودور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي، وهنالك حرص وإصرار من جلالة الملك على أن يظل العراق قويا مؤثرا ساعيا من خلال مشروع الشراكة العراقي الأردني المصري؛ لفتح آفاق اقتصادية نموذجية تستفيد منها الشعوب في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والثروات".



وأشار إلى أن العراق قدم نموذجا بطوليا في حربه ضد الإرهاب.

وتناولت المباحثات سبل تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقا إزاء التعاون الثنائي، ومخرجات القمة الثلاثية.



من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس النواب العراقي دعم المملكة وجلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.



ووصل العودات والوفد المرافق، مساء الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد، بدعوة رسمية من رئيس البرلمان العراقي.



ويجري الوفد مباحثات رسمية مع الحلبوسي، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة، كما يلتقي عددا من رؤساء الكتل واللجان والتيارات السياسية العراقية.



ويضم الوفد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء لجان، وممثلين عن الكتل النيابية.



وأضاف أن مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مثمناً دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.



وخلال اللقاء بممثلين عن الكتل السياسية في البرلمان العراقي، أكد العودات أن التعددية السياسية في العراق يجب أن تكون منطلق قوة، وليس منطلق ضعف ما دام الجميع يقدم المصلحة العراقية على أي مصالح أخرى.



وفي اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قال العودات إن جلالة الملك بزيارته للعراق مرتين خلال الشهرين الأخيرين إنما يؤكد بأن الخيار الأردني في التحالف مع العراق هو أولوية على أجندة صاحب القرار الأردني.



من جهته، أكد زيدان تقدير العراقيين للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، التي ما انفكت تقدم شتى أشكال الدعم والإسناد للعراق، مؤكدا أن الأردن بقي الرئة التي يتنفس منها العراقيون وقت الأزمات.

المملكة