العودات يغرد بمناسبة عيد الاستقلال

الوكيل الاخباري -

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هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الاسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا أننا سنمضي في ظل الراية الهاشمية متحدين يجمعنا الإخلاص في القول والعمل.وكتب العودات في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سيظل علم الأردن يخفق في سماء وطن الأحرار جيلا من بعد جيل، وسنمضي دائما متحدين في ظل الراية الهاشمية، يجمعنا الإيمان بالله والانتماء الصادق للوطن، والإخلاص في القول والعمل، فتحية محبة وولاء إلى سيد البلاد وولي عهده الأمين، والفخر والاعتزاز بشعبنا العظيم وجيشنا المصطفوي".