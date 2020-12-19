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السبت، 19-12-2020 03:05 م

العودات يلتقي رؤساء الكتل النيابية

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مجلس النواب، اليوم السبت، برؤساء الكتل النيابية، مؤكداً أهمية توافق الكتل نحو التمثيل النسبي في عضوية اللجان وفق ما نصت عليه المادة (54) الفقرة (أ) في النظام الداخلي لمجلس النواب.

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وأكد العودات أهمية التوافق فيما بين الكتل قبيل الشروع في انتخابات اللجان الاثنين المقبل، مع مراعاة التخصصات في عضويتها، حيث يُمكن ذلك من مخرجات سليمة لدى مناقشة اللجان للقوانين المحالة إليها من المجلس، وهو ما يتطلب توافقات ليس فقط على عضوية اللجان إنما على رؤسائها ومقرريها أيضاً.


وقال العودات إننا أمام مهمة تفعيل الدور الرقابي للمجلس، فالكتل بما تمتلكه من خبرات واطلاع على الشأن العام، ترصد مواطن الخلل وتقدم توصياتها بشأنها للجان المختصة، بغية تصويب أي مسار يعتريه خللاً.


وحضر اللقاء، النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، ومساعد الرئيس دينا البشير، ورؤساء الكتل النيابية: عبد الرحيم الأزايدة (كتلة المستقبل)، تيسير كريشان (كتلة المسيرة)، ميزرا بولاد (كتلة القرار)، خالد أبو حسان (كتلة العزم)، عبد الله أبو زيد (كتلة الشعب)، مجحم الصقور (كتلة العدالة).


من جهتهم أكد رؤساء الكتل النيابية التوافق فيما بينهم على ضرورة مراعاة التوافق عند اختيار رؤساء ومقرري اللجان بعد انتهاء المجلس من انتخاب أعضاء اللجان.


وكان العودات دعا المجلس للانعقاد، يوم الاثنين المقبل، لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة، وتتألف كل لجنة من 11 عضواً بالحد الأعلى، وخمسة أعضاء كحد أدنى.


 




 

 


 

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