السبت 04-09-2021
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السبت، 04-09-2021 10:10 م

العودات يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في بغداد اليوم السبت، رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بحضور الوفد الأردني المرافق وعدد من النواب أعضاء كتلة دولة القانون في مجلس النواب العراقي.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة.


وقال العودات، إن الأردن لطالما وقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية في العراق، وكان الأكثر حرصاً على عدم التدخل في شؤون الآخرين، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي في المجالات كافة.


وأضاف، إن الأردن بقي حريصاً على حفظ حدوده مع العراق وحمايتها من قوى الإرهاب والتطرف، وقدم كل الإمكانات والطاقات والخبرات لمساندة الأشقاء في حربهم ضد قوى وعصابات الإرهاب، إلى أن تمكن الأشقاء بوحدة كلمتهم ومواقفهم من هزيمة الإرهاب، مؤكدا أن ما يجمعنا مع العراق الشقيق من تاريخ مشترك ومصير واحد يدفعنا إلى تجذير العلاقة والوصول بها إلى مستويات من التكامل وبما يحقق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.


وأشار الى أن شعوب المنطقة اليوم أحوج ما تكون إلى الدفع بجهود تحقيق التنمية بدلاً من التسابق على الحروب والاقتتال التي بددت أحلام وتطلعات الأجيال، موضحا أن أرقام البطالة المرتفعة في بلدان المنطقة تستوجب العمل على تكاملية اقتصادية، وإقامة مشاريع حيوية واستراتيجية تعود بالنفع المباشر والسريع على بلدانها، وهذا السبب أحد أهم دوافع التحرك الأردني المصري العراقي الذي يهدف إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية بعقل جمعي وتشاركية تستثمر الخبرات والطاقات والثروات.


من جهته أكد المالكي أن العلاقات العراقية الاردنية تتمتع بالمتانة والتميز وهذه مسؤولية كبيرة تستدعي من البلدين الحفاظ عليها، مشيداً بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم العراق في حربه على الإرهاب.


وأكد المالكي دعم تياره السياسي للاتفاقيات الأردنية العراقية، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة في التأسيس لعلاقات راسخة شيدت على أسس تسودها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


وقال، إن المنطقة تواجه تحديات وأزمات كثيرة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، وصولا الى تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي، مبينا أن العراق يسعى اليوم الى تحقيق وئام سياسي داخلي، ونتطلع الى ان يسود هذا الوئام علاقات العراق مع اشقائه العرب.

 

بترا 

 

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