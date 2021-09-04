العودات يلتقي رئيس وزراء العراق

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات والوفد البرلماني المغادر إلى بغداد، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي.

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وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته بنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً.



وأشاد بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمين الأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها، مبينا أن التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد.

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