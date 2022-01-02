العودات يوضح حول المقصود بالمساواة في التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني لا تعني أبدا المساواة المطلقة.

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وقال العودات، خلال جلسة لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، إن التعديل لا يمكن أن يصل بنا إلى المساواة المطلقة.

وأضاف أن المقصود في المساواة بالتعديل هي المساواة النسبية.

وأشار العودات إلى أنه لو كان المقصود بالتعديل المساواة المطلقة فإنه لن يقبل عليه وعلى اللجنة القانونية إقرارها.

وتابع أن قرار اللجنة جاء بعد تبديد المخاوف حول الإضافة، مشددا على أن اللجنة حريصة على تبديد وصول المخاوف إلى الدستور.