العياصرة: غياب الشباب والمرأة عن الحياة السياسية سبب لعدم تطور الحياة البرلمانية

الوكيل الإخباري

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- قال النائب عمر العياصرة إن غياب الشباب والمرأة عن الحياة السياسية يعد من أسباب عدم تطور الحياة البرلمانية، داعيا الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية وانخراطهم بطريقة صحيحة بعيدا عن الطرق التقليدية.وأضاف، خلال لقائه مجموعة من الشباب "خريجي برنامج أنا أشاركبحضور رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن الشديفات، ان البرلمان القادم ستتضمن تشكيلته 65% من الأحزاب، مشيرا الى أن مجلس النواب يعتبر راسما لسياسات المواطن الأردني في مختلف المجالات من خلال إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين.وتابع العياصرة إننا اليوم نعيش مرحلة فارقة باعتبار أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت، داعيا الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرصة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، ليكون قادرا على إحداث التغير والإصلاح المنشود.وأوضح أن الشباب الأردني يتمتع بقدرات وإمكانات من شأنها إحداث التغيير إن تم استغلالها، قائلا إن الشباب عليهم دور كبير في عملية التأثير لتصحيح الصورة النمطية المنقولة عن المشاركة الحزبية.من جهته، دعا الشديفات الشباب الى اختيار الحزب الذي يناسب افكارهم، مضيفا ان المرحلة القادمة هي تفعيل للحياة الحزبية ومشاركة الشباب فيها.وأكد ضرورة أن يكون للأحزاب برامج حقيقة تشجع الشباب على الانتماء إليها، قائلا ان المرحلة القادمة للنائب ستكون للجانب التشريعي والرقابي وليس للخدمات.وأشار الشديفات الى أن هناك توجه لزيادة عدد اللجان النيابية الى 20 لجنة ضمن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب.