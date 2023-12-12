العين البكار يلتقي مجموعة من شباب مشروع الزمالة البرلمانية

الوكيل الاخباري - التقى رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين الدكتور خالد البكار اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.



وتحدث البكار عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.



وأشار إلى ضرورة انخراط الشباب في الحياة السياسية والانتساب للأحزاب السياسية، انسجاما مع الرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى دورهم الهام في المجتمع، إذ يلعبون دوراً كبيراً في ايجاد رأي عام ايجابي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة.

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