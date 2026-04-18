العين الجاغوب تعرض تجربة "الأعيان" في توظيف الذكاء الاصطناعي تشريعيا

الوكيل الإخباري- استعرضت عضو مجلس الأعيان، وعضو فريق العمل المعني بالعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتورة محاسن الجاغوب، تجربة "الأعيان" في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الفريق ضمن أعمال الجمعية العامة 152 المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية من 15 إلى 19 الشهر الحالي.



وتناولت جلسات الفريق واقع انخراط البرلمانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل البرلماني، إلى جانب مناقشة الجوانب المرتبطة بحوكمة هذه التقنيات وانعكاساتها على الحقوق الأساسية.



وقالت الجاغوب، إن المجلس بدأ بخطوات مؤسسية واضحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء لجنة متخصصة تعنى بمتابعة القضايا المرتبطة به من الناحيتين التشريعية والأخلاقية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.



وأشارت إلى إعداد مدونة سلوك لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المجلس التي تحدد ضوابط واضحة للاستخدام، وتشمل حماية البيانات، والحفاظ على الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التحيز، وتحديد المسؤوليات عند استخدام هذه التقنيات، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.



وذكرت الجاغوب، أن العمل جار على تطوير منصة داخلية للذكاء الاصطناعي في مج لس الأعيان، تستخدم في دعم العمل التشريعي من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، والمساعدة في تحليل البيانات، وتحسين جودة الصياغة، ضمن بيئة آمنة تحافظ على سرية البيانات واستقلاليتها.

وبينت أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم جهود تحقيق السلام من خلال تعزيز أدوات التحليل وصنع القرار، وإسهامه في دفع مسارات التنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، إلى جانب تطوير قطاع التعليم، وتعزيز كفاءة المنظومات الأمنية في التعامل مع التحديات الحديثة.