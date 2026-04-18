العين الجاغوب تعرض تجربة "الأعيان" في توظيف الذكاء الاصطناعي تشريعيا

وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الفريق ضمن أعمال الجمعية العامة 152 المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية من 15 إلى 19 الشهر الحالي.
وتناولت جلسات الفريق واقع انخراط البرلمانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل البرلماني، إلى جانب مناقشة الجوانب المرتبطة بحوكمة هذه التقنيات وانعكاساتها على الحقوق الأساسية.
وقالت الجاغوب، إن المجلس بدأ بخطوات مؤسسية واضحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء لجنة متخصصة تعنى بمتابعة القضايا المرتبطة به من الناحيتين التشريعية والأخلاقية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأشارت إلى إعداد مدونة سلوك لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المجلس التي تحدد ضوابط واضحة للاستخدام، وتشمل حماية البيانات، والحفاظ على الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التحيز، وتحديد المسؤوليات عند استخدام هذه التقنيات، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.
وذكرت الجاغوب، أن العمل جار على تطوير منصة داخلية للذكاء الاصطناعي في مج
وأكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني يجب أن يكون منظما وواضحا، بحيث يساعد في اتخاذ القرار دون أن يحل محل الدور التشريعي، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية.
