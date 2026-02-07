السبت 2026-02-07 05:39 م

العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان
مجلس الاعيان
 
السبت، 07-02-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-   شاركت العين الدكتورة سهاد الجندي، في المؤتمر التعليمي الخامس الخاص في التربية والتعليم والتعليم العالي والذكاء الاصطناعي، المنعقد اليوم السبت، تحت عنوان" تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن".

وشارك بالمؤتمر، الذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، كل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية وعدد من الجامعات الرسمية والأهلية وممثلي المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وعدد من المنصات والهيئات التعليمية، وتنظمه مؤسسة الياسمين للتدريب.

 
 


