العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس

الوكيل الإخباري- شاركت العين الدكتورة سهاد الجندي، في المؤتمر التعليمي الخامس الخاص في التربية والتعليم والتعليم العالي والذكاء الاصطناعي، المنعقد اليوم السبت، تحت عنوان" تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن".

