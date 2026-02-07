العين الجندي تشارك في المؤتمر التعليمي الخامس

وشارك بالمؤتمر، الذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، كل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية وعدد من الجامعات الرسمية والأهلية وممثلي المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وعدد من المنصات والهيئات التعليمية، وتنظمه مؤسسة الياسمين للتدريب.
